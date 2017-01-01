Под шедевром Пикассо нашли скрытую картину

C помощью новой технологии сканирования специалистам удалось обнаружить под слоем краски пейзаж Барселоны, который, Пикассо использовал в качестве основы.

Исследователи из США обнаружили ранее неизвестную картину Пабло Пикассо, которая скрывалась под другим шедевром мастера “Женщина на корточках“.

C помощью новой технологии рентгеновского сканирования специалистам удалось обнаружить под слоем краски пейзаж Барселоны, который, оказывается, Пикассо использовал в качестве основы для своего шедевра.

Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы нового поколения - гораздо дешевле альтернативных систем сканирования предметов искусства и могут быть использованы в любой галереи, которая хочет их преобрести.

Подробности открытия опубликовала Американская ассоциация содействия развитию науки в Остине, штат Техас.

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“Женщина на корточках“ относится к “голубому периоду“ творчества Пикассо.

Примечательно, что пейзаж, находящийся под картиной, повернут на 90 градусов. Контур холмов на заднем плане трансформирован в спину женщины. Она напоминает по форме каталонскую деревню.

Кеннет Бруммель, куратор Художественного института Онтарио в Торонто, сказал, что был “чрезвычайно взволнован“, когда впервые узнал, что скрывалось под “Женщиной на корточках“.

“Это поможет определить дату и место создания работы“, - сказал он в интервью BBC News.

“Это также поможет узнать о художниках, с которым Пикассо тесно сотрудничал. Теперь мы сможем задать новые, более интересные и научно более точные вопросы относительно процесса создания этого полотна“.

Известно, что “Голубой период“ в творчестве известного испанского художника отмечен чрезвычайной плодовитостью.

Куратор проекта - Франческа Касадио из Чикагского института искусств надеется, что использование нового сканера позволит глубже понять работы художников и то, как они творили.

“С новым сканером мы поможем картинам расскрыть нам свои секреты“, - рассказала она BBC News.

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Ранее подобные системы могли себе позволить лишь богатые галереи. Теперь анализатор нового поколения будет доступен для всех.