Климкин объяснил, кто сорвал "нормандскую" встречу

"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации", - отметил он.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18

Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля, но не состоялась. По данным СМИ, причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации.

Однако Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу. Но в субботу она так и не прошла.

На встречу министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не успел. А вот заявить, что в Германии поддержат ослабление некоторых санкций , введенных против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН, у него время нашлось.