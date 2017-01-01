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Климкин объяснил, кто сорвал "нормандскую" встречу

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Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась еще 16 февраля, затем переносилась, но в итоге так и не состоится.
Климкин рассказал об итогах Мюнхенской конференции
Климкин рассказал об итогах Мюнхенской конференции
AP
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, что встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" не состоялась из-за делегации Германии.
 
"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации", - отметил он.
 
Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля, но не состоялась. По данным СМИ, причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации. 
 
Однако Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу. Но в субботу она так и не прошла.
 
На встречу министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не успел. А вот заявить, что в Германии поддержат ослабление некоторых санкций, введенных против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН, у него время нашлось.
 
Напомним,16 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Глава МИД Украины заявил, что стороны ни о чем не договорились.
 
 
 
 
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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, Германия, Климкин, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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