Климкин объяснил, кто сорвал "нормандскую" встречу
Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась еще 16 февраля, затем переносилась, но в итоге так и не состоится.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, что встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" не состоялась из-за делегации Германии.
"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации", - отметил он.
Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 февраля 2018 г.
Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля, но не состоялась. По данным СМИ, причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации.
Однако Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу. Но в субботу она так и не прошла.
На встречу министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не успел. А вот заявить, что в Германии поддержат ослабление некоторых санкций, введенных против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН, у него время нашлось.
Напомним,16 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Глава МИД Украины заявил, что стороны ни о чем не договорились.
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