В Сирии подорвали автомобиль со взрывчаткой

Жертвами происшествия стали пять человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В курдском городе Камышли на северо-востоке Сирии террористы подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой, информировало сирийское национальное агентство Sana.

В результате инцидента, пять человек погибли и семеро получили ранения. По данным агентства, теракт произошел в западном квартале города.

Отмечается, что на данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в ноябре прошлого года в центре скопления беженцев в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора террористы взорвали заминированный автомобиль. В результате теракта погибли не менее 75 человек.

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