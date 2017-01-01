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В Сирии подорвали автомобиль со взрывчаткой

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Жертвами происшествия стали пять человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Улица города Камышли в Сирии (архивное фото)
Улица города Камышли в Сирии (архивное фото)

В курдском городе Камышли на северо-востоке Сирии террористы подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой, информировало сирийское национальное агентство Sana.

В результате инцидента, пять человек погибли и семеро получили ранения. По данным агентства, теракт произошел в западном квартале города.

Отмечается, что на данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в ноябре прошлого года в центре скопления беженцев в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора террористы взорвали заминированный автомобиль. В результате теракта погибли не менее 75 человек.

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Теги: теракт, Сирия, взрывчатка, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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