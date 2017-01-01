В Японии американский истребитель загорелся в воздухе

Самолет сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Они упали на расстоянии 400 метров от одной из рыбацких шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров.

На базирующемся в Японии истребителе США F-16 в воздухе загорелся двигатель. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на минобороны страны.

По информации военного ведомства, истребитель вылетел с базы приписки Мисава в префектуре Аомори. После того, как у самолета загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара, а затем возвратился на базу.

Данных о пострадавших нет. По свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.

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Министр Ицунори Онодэра пообещал потребовать объяснений от американской стороны, выяснить причины произошедшего, а также принять меры для предотвращения подобного в дальнейшем.

Информации о сроках и способах извлечения топливных баков из озера, а также о возможной утечке горючего пока нет.

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Ранее в Японии военный вертолет во время учебного полета упал на частный дом. В результате происшествия погиб один человек.

