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В Мексике взорвался паром: 25 пострадавших

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В результате взрыва пострадали 20 мексиканцев, трое канадцев и два американца. Раненые получили первую помощь и были госпитализированы.
Взрыв на пароме в Плайя-дель-Кармен
Взрыв на пароме в Плайя-дель-Кармен
Скриншот

В Мексике произошел взрыв на пароме, в результате которого пострадали 25 человек. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 22 февраля.

"Взрыв произошел на пароме, когда он разгрузил пассажиров в пляжном городе Карибского моря в Плайя-дель-Кармен", – говорится в сообщении.

Пострадали 20 мексиканцев, трое канадцев и два американца. Раненые получили первую помощь и были госпитализированы.

Причина взрыва пока неизвестна.

Ранее у берегов Бали взорвался паром с туристами. Тогда погибли два человека, еще 13 получили ранения. Всего на судне находились 35 граждан Франции, Германии, Австралии, Южной Кореи, Великобритании и Нидерландов.

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Теги: видео, Мексика, взрыв, паром, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KILL_PETYA_VALSM    22.02.2018, 08:47
Оценка:  0
KILL_PETYA_VALSM
нам пох. у нас Вальцман главная проблема
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