В Мексике взорвался паром: 25 пострадавших

В результате взрыва пострадали 20 мексиканцев, трое канадцев и два американца. Раненые получили первую помощь и были госпитализированы.

Взрыв на пароме в Плайя-дель-Кармен Скриншот

В Мексике произошел взрыв на пароме, в результате которого пострадали 25 человек. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 22 февраля.

"Взрыв произошел на пароме, когда он разгрузил пассажиров в пляжном городе Карибского моря в Плайя-дель-Кармен", – говорится в сообщении.

Пострадали 20 мексиканцев, трое канадцев и два американца. Раненые получили первую помощь и были госпитализированы.

Причина взрыва пока неизвестна.

#AlertaSolidaridad#EsTendenciaAs'i fue el momento exacto de la explosi'on de un barco en Playa del Carmen. Lee todos los detalleshttps://t.co/SCGhNz91BY pic.twitter.com/MhpBCbkLne — Quintana Roo Hoy (@QuintanaRoo_hoy) 21 февраля 2018 г.

Ранее у берегов Бали взорвался паром с туристами. Тогда погибли два человека, еще 13 получили ранения. Всего на судне находились 35 граждан Франции, Германии, Австралии, Южной Кореи, Великобритании и Нидерландов.