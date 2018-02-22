В Москве установят памятную доску Борису Немцову

Мэр Москвы Собянин отметил, что памятную доску будут устанавливать за общественные деньги.

Мемориал установят в доме где жил политик EPA/UPG

В Москве на заседании городской комиссии приняли решение установят памятную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

“На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову“, - написал он.

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Мемориал планируют установить в доме где жил политик, по адресу Малая Ордынка, 3.

Доску устанавят “за общественные деньги при условии согласия жителей дома“.

Напомним, 9 января председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил, что городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого политика. 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет оценивать инициативу американских политиков. 7 февраля городской совет Вашингтона официально утвердил название площади перед посольством РФ в честь Немцова.

12 февраля в Госдуме предложили переименовать адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, 1.