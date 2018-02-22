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В Словакии автомобиль въехал в группу детей

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Неподалеку словацкого города Попрад автомобиль сбил большую группу детей-цыган. В результате инцидента пострадали 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
В ДТП пострадали дети-цыгане
В ДТП пострадали дети-цыгане
gettyimages.co.uk

На северо-востоке Словакии возле города Попрад автомобиль врезался в группу детей. Об этом сообщил представитель полиции Даниэл Джобаник, пишут РИА Новости.

"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник.

Отмечается, что пострадали 12 детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на Осокорках в Киеве, нетрезвый водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости вылетел с дороги и сбил на обочине двух девочек 2006 и 2008 года рождения.

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Теги: ДТП, авария, Словакия
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Источник: korrespondent.net

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