В Словакии автомобиль въехал в группу детей

Неподалеку словацкого города Попрад автомобиль сбил большую группу детей-цыган. В результате инцидента пострадали 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

На северо-востоке Словакии возле города Попрад автомобиль врезался в группу детей. Об этом сообщил представитель полиции Даниэл Джобаник, пишут РИА Новости.

"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник.

Отмечается, что пострадали 12 детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на Осокорках в Киеве, нетрезвый водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости вылетел с дороги и сбил на обочине двух девочек 2006 и 2008 года рождения.

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