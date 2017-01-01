В Канаде эвакуируют тысячи людей из-за паводка

Причиной раннего паводка стало неожиданное потепление, которое пришло в некоторые провинции Канады в начале недели, а также ливни.

В Канаде около пяти тысяч человек получили предписание покинуть свои дома из-за повышения уровня воды в водоемах в городе Брэнтфорд. Город расположен на юге провинции Онтарио, сообщает CTV.

"Приказ об эвакуации все еще в силе и будет действовать до тех пор, пока мы не убедимся в возможности безопасного возвращения людей в свои дома", - сказал мэр города Крис Фрил.

По его словам, в Брэнтфорде паводком затронуты около тысячи жилых домов.

В городе 21 февраля был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной раннего паводка стало неожиданное потепление, которое пришло в некоторые провинции Канады в начале недели, а также ливни.

В Онтарио в зоне бедствия оказались такие города, как Лондон, Ватерлоо, Кембридж, Даннвилль, Сент-Мэрис, Чэтэм-Кент и Оранджвилль.

Напомним, ущерб от паводка на Закарпатье, который произошел в декабре прошлого года, правительство оценило в 182 млн гривен.

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