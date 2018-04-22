Взрыв на подстанции в Венесуэле обесточил восемь штатов
Власти страны уверены, что инцидент является диверсией и частью плана террористов по дестабилизации мира и будущих президентских выборов.
Министр электрической энергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес заявил, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах, сообщает Globovision.
Поинформации министра, в семи из них после 17 часов восстановительных работ электроснабжение восстановлено.
Мотта Домингес заявил о признаках диверсии, чтобы дестабилизировать ситуацию перед будущими президентскими выборами.
"Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", - отметил он.
Отметим, в последние годы нехватка электричества и перебои с его подачей стали частым явлением в Венесуэле. Власти страны винят в этом третьи силы, называя отключения актами саботажа и диверсиями.
Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.
Ранее сообщалось, что президентские выборы в Венесуэле должны состояться 22 апреля 2018 года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент