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Взрыв на подстанции в Венесуэле обесточил восемь штатов

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Власти страны уверены, что инцидент является диверсией и частью плана террористов по дестабилизации мира и будущих президентских выборов.
Ремонтные работы
Ремонтные работы
globovision.com
 
Министр электрической энергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес заявил, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах, сообщает Globovision.
 
Поинформации министра, в семи из них после 17 часов восстановительных работ электроснабжение восстановлено. 

Мотта Домингес заявил о признаках диверсии, чтобы дестабилизировать ситуацию перед будущими президентскими выборами.

"Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", - отметил он.
 
Отметим, в последние годы нехватка электричества и перебои с его подачей стали частым явлением в Венесуэле. Власти страны винят в этом третьи силы, называя отключения актами саботажа и диверсиями.
 
Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.
 
Ранее сообщалось, что президентские выборы в Венесуэле должны состояться 22 апреля 2018 года.

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Теги: электроэнергия, Венесуэла, диверсия, саботаж, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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