Взрыв на подстанции в Венесуэле обесточил восемь штатов

Власти страны уверены, что инцидент является диверсией и частью плана террористов по дестабилизации мира и будущих президентских выборов.

Министр электрической энергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес заявил, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах, сообщает Globovision

Поинформации министра, в семи из них после 17 часов восстановительных работ электроснабжение восстановлено.

Мотта Домингес заявил о признаках диверсии, чтобы дестабилизировать ситуацию перед будущими президентскими выборами. "Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", - отметил он.

Отметим, в последние годы нехватка электричества и перебои с его подачей стали частым явлением в Венесуэле. Власти страны винят в этом третьи силы, называя отключения актами саботажа и диверсиями.

Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.

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