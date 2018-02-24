Бомбардировки Гуты: 505 погибших, из них более 100 - дети
Голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.
В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Как отмечается, наблюдатели провели повторную оценку числа погибших в субботу после того, как под завалами были найдены тела и после того как умерли несколько пострадавших во время бомбардировок.
Среди погибших - 123 ребенка.
"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - сказал директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.
Во время ударов в субботу погибли 29 человек.
Напомним, голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне эскалации обстановки в охваченной гражданской войной Сирии призвали Москву содействовать установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте.
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