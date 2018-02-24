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Бомбардировки Гуты: 505 погибших, из них более 100 - дети

Комментариев: 6
Голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.
Ужасные бомбардировки в Сирии
Ужасные бомбардировки в Сирии
 
В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
 
Как отмечается, наблюдатели провели повторную оценку числа погибших в субботу после того, как под завалами были найдены тела и после того как умерли несколько пострадавших во время бомбардировок.
 
 
Среди погибших - 123 ребенка.
 
"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - сказал директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.
 
Во время ударов в субботу погибли 29 человек.
 
Напомним, голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.
 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне эскалации обстановки в охваченной гражданской войной Сирии призвали Москву содействовать установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте.
 
 
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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, Бомбардировки, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fulminate    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -1
fulminate
Пипец... Донбасситы, смотрите как правильно надо мальчиков в трусиках на тот свет отправлять сотнями. Гордитесь своими героями. Это вам не каратели ВСУ и минские соглашения...
Олександрович    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +3
Олександрович
де ті боти...давайте прославляйте свого ч л е н о подобного бога російсь с в и н і ...нічого прийде до вас відплата....прийде...
Бувший_східняк    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Герои России и здесь постарались?
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