Бомбардировки Гуты: 505 погибших, из них более 100 - дети

Голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, наблюдатели провели повторную оценку числа погибших в субботу после того, как под завалами были найдены тела и после того как умерли несколько пострадавших во время бомбардировок.

Среди погибших - 123 ребенка.

"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - сказал директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Во время ударов в субботу погибли 29 человек.

Напомним, голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.