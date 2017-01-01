Десятки человек пострадали при нападении пчел в Мексике

В Сапопане 24 человека получили повреждения от укусов пчел, в том числе три офицера пожарной охраны, которые работали на месте происшествия.

Рой пчел напал на людей в Мексике twitter.com/UMPCyBZ



Рой пчел напал на людей в мексиканском Сапопан (штат Халиско). В результате инцидента пострадали более 20 человек, сообщает пожарная служба города в Twitter.

"Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них – три офицера пожарной охраны, которые работали на месте", – говорится в сообщении.



#Ent'erate

En total, fueron 24 personas quienes resultaron lesionadas por picaduras de abejas, entre ellos 3 oficiales bomberos que laboraban en la zona.

Coordinados con @SaludZapopan trabajamos para atender y trasladar a los afectados. Col. Mariano Otero. pic.twitter.com/I6W3TIa4Ir — PCyBOMBEROS ZAPOPAN (@UMPCyBZ) 24 февраля 2018 г.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.



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Напомним, в прошлом году рой пчел заблокировал движение в Лондоне.

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