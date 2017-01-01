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Десятки человек пострадали при нападении пчел в Мексике

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В Сапопане 24 человека получили повреждения от укусов пчел, в том числе три офицера пожарной охраны, которые работали на месте происшествия.
Рой пчел напал на людей в Мексике
Рой пчел напал на людей в Мексике
twitter.com/UMPCyBZ

Рой пчел напал на людей в мексиканском Сапопан (штат Халиско). В результате инцидента пострадали более 20 человек, сообщает пожарная служба города в Twitter.

"Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них – три офицера пожарной охраны, которые работали на месте", – говорится в сообщении.
 

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Напомним, в прошлом году рой пчел заблокировал движение в Лондоне.

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Теги: Мексика, нападение, пчелы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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