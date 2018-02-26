В Иране арестовали трех подозреваемых в шпионаже экологов

Арестованные якобы собирали конфиденциальную информацию для иностранных правительств под видом научной и экологической деятельности.

В Иране арестовали трех экологов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на судебную систему страны.

Аресты произошли 25 февраля через несколько недель после волны арестов и гибели известного иранско-канадского эколога в тюрьме в Иране.

Пресс-секретарь суда заявил, что "нет сомнений в том, что проникновение со стороны США и Израиля - серьезное дело".

По словам иранских чиновников, арестованные собирали конфиденциальную информацию для иностранных правительств под видом научной и экологической деятельности.

Аресты проходят после смерти Кавуста Сеида-Эмами, иранско-канадского активиста по вопросам защиты окружающей среды и профессора социологии, который был арестован 24 января и погиб в тюрьме через две недели. Судебные власти заявили, что он совершил самоубийство.

По информации правозащитников, в Иране за последние два месяца в тюрьмах погибли по меньшей мере шестеро задержанных. Судебные власти это подтвердили.

Ранее сообщалось, что сотрудник службы информации и безопасности Португалии приговорен к семи годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet