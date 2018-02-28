В Малави вор вступил в схватку с двумя крокодилами, убегая от погони

Мужчина украл четыре козы, после чего разъяренная толпа загнала вора в реку, кишащую крокодилами.

Вора все же спасли и доставили в больницу dailysun.co.za

В Малави (Южная Африка) два крокодила напали на вора, который спасаясь от погони прыгнул в реку Маперера. Об этом сообщает южноафриканское издание Daily Sun.

В деревне Лазаро 23-летний мужчина из другого села украл четыре козы, после чего разъяренная толпа погналась за козокрадом и загнала его к реке, кишащей крокодилами.

Читай также: В Петербурге крокодил охранял тайник с оружием – СМИ

От безвыходной ситуации вор прыгнул в реку, где на него сразу набросилось два крокодила. Мужчина вступил в схватку с рептилиями. Один крокодил схватил его за плечо, а другой - за ноги.

Как сообщил констебль из отделения полиции в Чикваве, на помощь мужчине, который яростно отбивался от хищников, бросились несколько людей. Они помогли вытащить его из реки и доставили в госпиталь. Подозреваемый в краже на данный момент находится в стабильном состоянии.

Напомним, в ноябре 2017-го в отдаленной местности на побережье штата Западная Австралия, в грязи застряли два рыбака, которым в итоге пришлось пробыть пять суток на крыше из-за опастности нападения крокодилов.

Ранее в сентябре на Шри-Ланке в результате атаки крокодила погиб британец, корреспондент издания Financial Times.