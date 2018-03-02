В России с портретом Путина продают конфеты с водкой

Цена шоколадных трюфелей - более 2640 рублей (около 1200 гривен) за килограмм.

Конфеты можно купить через интернет saint-petersburg.ru

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В Российской Федерации пропаганда вышла на новый виток: в магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает УНИАН.

Кондитерское творение продается, в частности, в российских интернет-магазинах. Стоимость лакомства составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).

Стоит отметить, что в состав шоколадных трюфелей входит водка Царская Золотая и перец чили.

В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка Царская Золотая (Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль).

В соцсетях шутят, что дороговизна конфет обусловлена наличием в них кокаина Facebook/ Слава Рабинович

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Также сообщается, что конфеты с портретом президента России Владимира Путина на обертке набирают популярность и в республике Беларусь, передает Piter.tv.

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Как сообщалось, на оккупированных территориях востока Украины также крепчает маразм: на 14 февраля в Луганске дарили “сталинтинки“.