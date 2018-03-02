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В России с портретом Путина продают конфеты с водкой

Комментариев: 2
Цена шоколадных трюфелей - более 2640 рублей (около 1200 гривен) за килограмм.
Конфеты можно купить через интернет
Конфеты можно купить через интернет
saint-petersburg.ru

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В Российской Федерации пропаганда вышла на новый виток: в магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает УНИАН.

Кондитерское творение продается, в частности, в российских интернет-магазинах. Стоимость лакомства составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).

Стоит отметить, что в состав шоколадных трюфелей входит водка Царская Золотая и перец чили.

В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка Царская Золотая (Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль).

В соцсетях шутят, что дороговизна конфет обусловлена наличием в них кокаина
В соцсетях шутят, что дороговизна конфет обусловлена наличием в них кокаина
Facebook/ Слава Рабинович

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Также сообщается, что  конфеты с портретом президента России Владимира Путина на обертке набирают популярность и в республике Беларусь, передает Piter.tv.

Все новое - это хорошо забытое старое
Все новое - это хорошо забытое старое
pikabu.ru

Как сообщалось, на оккупированных территориях востока Украины также крепчает маразм: на 14 февраля в Луганске дарили “сталинтинки“.

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Теги: Путин, Россия, пропаганда, конфеты, шоколад
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    02.03.2018, 11:19
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Чёй-то дороговато. Даже с водкой. Или водка для них - это фсё?
weightless    02.03.2018, 10:52
Оценка:  +3
weightless
Судя по стоимости,
там еще и аргентинский кокаин
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