В России с портретом Путина продают конфеты с водкой
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В Российской Федерации пропаганда вышла на новый виток: в магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает УНИАН.
Кондитерское творение продается, в частности, в российских интернет-магазинах. Стоимость лакомства составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).
Стоит отметить, что в состав шоколадных трюфелей входит водка Царская Золотая и перец чили.
В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка Царская Золотая (Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль).
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Также сообщается, что конфеты с портретом президента России Владимира Путина на обертке набирают популярность и в республике Беларусь, передает Piter.tv.
Как сообщалось, на оккупированных территориях востока Украины также крепчает маразм: на 14 февраля в Луганске дарили “сталинтинки“.
там еще и аргентинский кокаин