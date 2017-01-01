Трамп заявил, что не рискнет встречаться с Ким Чен Ыном лично

Американская делегация может встретиться с представителями Северной Кореи, в то же время сам Дональд Трамп не собирается разговаривать с Ким Чен Ыном напрямую.

Трамп заговорил о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация может встретиться с представителями Северной Кореи. Об этом он сказал на традиционном ужине с прессой в Белом доме, сообщает Reuters в воскресенье, 4 марта.

Трамп заявил, что пару дней назад ему позвонили из КНДР и предложили поговорить.

"Я ответил: так мы тоже хотим поговорить, но вы сперва уберите ядерное оружие", - сказал президент.

При этом Трамп отметил, что не собирается разговаривать с Ким Чен Ыном напрямую.

"Пока общение с психом остается рискованным предприятием, это его проблема, не моя", - отметил он.

К слову, ежегодный ужин элитарного клуба вашингтонских журналистов Гридирон включает юмористические выступления.

Ранее власти США заявили, что продолжат давление на Северную Корею, но готовы к переговорам.

В МИД КНДР ответили, что Северная Корея готова к переговорам с Соединенными Штатами Америки только на равных и без предварительных условий.

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