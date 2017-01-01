В Перу автобус упал в пропасть: десять погибших

Транспортное средство сорвалось с высоты 120 метров. В результате происшествия погибли десять человек - четыре мужчины и шесть женщин.

В Перу автобус упал с шоссе в пропасть. В результате 10 человек погибли, 40 ранены. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Andina.

"Автобус, который ехал из Лимы в город Аякучо, упал с высоты 120 м в пропасть", - говорится в сообщении.

Погибшими являются четыре мужчины и шесть женщин.

Раненые были доставлены в больницу ближайшего города.

Причина падения выясняется.

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Напомним, ранее в Перу автобус сорвался с двухсотметровой высоты. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека.

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