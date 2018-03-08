В Праге состоялась инаугурация Земана

Во время выступления Милоша Земана лидеры правых партий покинули зал в знак протеста Подобное произошло впервые в современной истории Чехии.

Церемония инаугурации президента Милоша Земана состоялась в Пражском граде – исторической резиденции главы Чешского государства, сообщает РИА Новости в четверг 8 марта.

Церемония началась в 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву). Во Владиславском зале Пражского града собрались около 700 почетных гостей – члены верхней и нижней палат парламента, министры, судьи, ректоры вузов, дипломаты, представители региональных органов власти и общественных организаций.

Под торжественные звуки фанфар Земан вступил во Владиславский зал в сопровождении своей супруги Иваны Земановой и дочери Катержины. Затем он произнес текст президентской присяги и за столом первого главы государства, Томаша Гаррига Масарика, подписал ее, после чего прозвучали государственный гимн Чешской республики и орудийный салют из 21 выстрела.

После этого Земан произнес 25-минутную речь, во время которой лидеры правых партий покинули зал в знак протеста против некоторых пассажей президентского выступления, прежде всего, против его критики независимых СМИ, в частности, государственного ТВ. Подобный протест в ходе инаугурации главы страны произошел впервые в современной истории Чехии.

Акция протеста во время инаугурации Земана. Фото: ЕРА

Затем президент отправился в собор Святого Вита, где поклонился останкам Святого Вацлава, патрона Чехии. В целом церемония инаугурации продолжалась в течение более полутора часов.

Срок первого президентства Земана завершается в ночь с 8 на 9 марта. Поскольку церемония инаугурации уложилась в эти даты, президентский штандарт над Пражским градом будет развеваться без перерыва.

Напомним, 27 января Милош Земан победил во втором туре выборов своего соперника, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша. Земан набрал 51,36% голосов избирателей.

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