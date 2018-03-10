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Путин: Россия не вмешивается в выборы других стран

Комментариев: 10
Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил российский президент.
 
Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.
 
“Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать“, – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях США в адрес России.

При этом Путин не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. “Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?“ – отметил президент России.
 

 
 

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Напомним, Путин ранее уже заявлял, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.
США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

Путин отказался выдать этих граждан американцам.

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Теги: Россия-США, Путин, россияне
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Комментариев (11)
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amzyraa    10.03.2018, 12:29
Оценка:  0
amzyraa
А когда типа были выборы в крыму с вояками РФ это как было? Прямое вмешательство с оружием.
Ivanez    10.03.2018, 12:29
Оценка:  +1
Ivanez
И войска с Сирии вывели, но самолеты сбивают. И в Крыму вас не было, но потом признаетесь, что были. И в суде вы проиграли, но в упор не хотите этого признавать как дети.
amzyraa    10.03.2018, 12:31
Оценка:  0
amzyraa
И вагреровцев покрошили и не хотели признавать этого.Страна утонувшей лодки- с этого все начинается.
bimba09    10.03.2018, 12:27
Оценка:  +1
bimba09
Ничего нового. Врет, как всегда.
rashensvoloch    10.03.2018, 12:17
Оценка:  +1
rashensvoloch
У вибори може й ні, а от у вибір - ...
exolot    10.03.2018, 07:53
Оценка:  +2
exolot
Гебельс курит нервно в сторонке и должен позавидовать его наглой и неоднократно уличенной лжи.
PanasonicV    10.03.2018, 06:30
Оценка:  +5
PanasonicV
Во все вмешиваются, но без приказа. Вывод: эрэфия это просто неорганизованное стадо
wnt    10.03.2018, 05:22
Оценка:  +2
wnt
Ну да...для него важно подавать себя и выглядеть так, чтобы все были уверены, что он сам верит в то, что говорит..лжец высшей пробы.
whitewo    10.03.2018, 05:15
Оценка:  +1
whitewo
Клевая позиция - россияне воюют в сирию, но мы приказ не отдвали, россияне вмешиваются в выборы - мы не отдавали такого приказа... Тогда вопрос - а нафиг нужен этот карлик, если он не за что не отвечает и россияне делают, что хотят?
wnt    10.03.2018, 05:33
Оценка:  +2
wnt
А карлик им нужен, чтобы верить в его и свои фантазии и поднимать себе самооценку, верить в свою, якобы, избранность, исключительность, лишнехромосомность, и тешить себя комплексом "мессианства". По сути, Путин и компания использует комплексы, мании и страхи большинства населения в своих целях..
Via_dolorosa    10.03.2018, 10:21
Оценка:  +1
Via_dolorosa
население им позволяет это делать значит оно или тупое или с ним заодно.
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