Путин: Россия не вмешивается в выборы других стран

Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил российский президент.

Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.

“Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать“, – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях США в адрес России.



При этом Путин не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. “Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?“ – отметил президент России.





Читай также: Экс-советник Трампа дал показания по "российскому делу" Напомним, Путин ранее уже США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США. Напомним, Путин ранее уже заявлял , что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

Путин отказался выдать этих граждан американцам.