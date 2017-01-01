У женщин в ЕС образование лучше, а зарплата меньше

Отдельно в ЕС отмечают необходимость большего привлечения женщин к сфере ІТ-технологий, что может обеспечить дополнительный годовой рост ВВП в 16 миллиардов евро.

Женщины в ЕС все еще зарабатывают меньше мужчин

В странах Евросоюза женщины, несмотря на лучшую образованность, по сравнению с мужчинами, имеют меньшее влияние на процесс принятия решений, говорится в обнародованном 8 марта докладе Еврокомиссии о равенстве между женщинами и мужчинами в ЕС, сообщает "Укринформ".

"Доклад показал, что, при условии лучшей образованности женщин, чем мужчин, они остаются недостаточно представленными на должностях по принятию решений в компаниях. Также их зарплата все еще в среднем на 16% меньше на территории ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Отдельно в ЕС отмечают необходимость большего привлечения женщин к сфере ІТ-технологий. Большее количество женщин в этой сфере может обеспечить в ЕС дополнительный годовой рост ВВП в 16 миллиардов евро.

В то же время только 24,9% женщин имеют высшее образование в сфере высоких технологий.

Ранее сообщалось, что 35% владельцев украинских компаний - это женщины, а доля женщин-руководителей в целом составляет 30%.