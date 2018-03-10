По всей Словакии прошли многотысячные акции протеста. Их участники протестуют против коррупции в высших эшелонах власти. Стране грозит политический кризис.

Многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов прошли в пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны.

Митинги прошли под лозунгом "За честную Словакию". Они были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Участники акций протестовали против коррупции в высших эшелонах власти. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.

Поводом для манифестаций послужило убийство всловацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки Ндрангета на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты.

Cмотрите фотогалерею: В Словакии протестовали против коррупции

В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране.

Партия "Мост", входящая в трехпартийную правительственную коалицию, объявила о возможном выходе из правительства. Окончательное решение партийное руководство примет 12 марта.

Если это случится, правящая коалиция потеряет большинство в парламенте и страна окажется перед необходимостью новых выборов.

Ранее Киска потребовал "далеко идущих последствий" в связи с убийством журналиста Яна Куцияка. Он заявил, что видит два выхода из назревающего в стране политического кризиса: масштабное преобразование правительства или досрочные новые выборы.

Источник: Русская служба DW

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