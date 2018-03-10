Армия Асада блокировала два города в Восточной Гуте

Сирийским правительственным силам удалось разделить подконтрольную повстанцам Восточную Гуту на три части и блокировать два стратегически важных города.

Сирийские правительственные войска, вероятно, достигли значительных успехов в наступлении на пригород Дамаска Восточную Гуту. Как сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) со ссылкой на очевидцев в субботу, 10 марта, армия президента Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт - Мисраба.

Репортер агентства AFP сообщил об обстрелах Думы с воздуха. По информации SOHR, сирийская армия взяла под контроль дороги, соединяющие Думу с Харастой (на востоке) и Мисрабой (на юге).

Таким образом войскам Асада удалось разделить Восточную Гуту на три части: Дума и его окружение на севере, Хараста на западе и остальные населенные пункты на востоке.

Сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту - один из оставшихся подконтрольных повстанцам регионов - в середине февраля. Эта операция стала самой тяжелой с момента начала гражданской войны в стране в марте 2011 года.

Напомним, в Восточную Гуту 9 марта прибыла вторая колонна из 13 грузовиков с гуманитарной помощью.

Источник: Русская служба DW

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