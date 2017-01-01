Меркель и Макрон перенесли реформы еврозоны - СМИ

Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования.

Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel. Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования, но этого не будет.

"Дело отменяется. Нам нечего объявлять", - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана.

В Германии объяснили, что представители федерального правительства за коалиционными переговорами не успели заняться еще и реформами еврозоны.

В январе на форуме в Давосе Макрон сказал, что Европе нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать ее сильней и избежать фрагментации мира.

Напомним, восемь стран Евросоюза выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Макроном.

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