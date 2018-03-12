СМИ назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, которая выступает посредником в организации этого диалога.
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Альтернативным местом может стать демилитаризованная зона Корейского полуострова или Южная Корея, однако источники издания настаивают на том, что встреча на территории КНДР сейчас прорабатывается как приоритетный вариант.
Ожидается, что Ким Чен Ын предложит Трампу установить между странами дипломатические отношения.
До сих пор ни один действующий президент США не встречался лично с лидером Северной Кореи.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.