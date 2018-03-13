В Эфиопии автобус рухнул с обрыва: почти 40 погибших

Всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых были студентами. Десять выживших с травмами госпитализированы в больницы.

В аварии выжило лишь 10 человек Fana

В Эфиопии в результате ДТП с автобусом погибли 38 человек. Об этом сообщает местное радио Fana во вторник, 13 марта.

Инцидент произошел на севере страны. Переполненный автобус рухнул с обрыва. Погибли 28 мужчин и 10 женщин.

Всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых были студентами. Десять выживших с травмами госпитализированы в ближайшие больницы.

Правоохранители пытаются установить причину аварии.

Ранее в Турции автобус врезался в грузовик и загорелся. В этом ДТП погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

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