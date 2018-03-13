Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Эфиопии автобус рухнул с обрыва: почти 40 погибших

Комментариев: 1
Всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых были студентами. Десять выживших с травмами госпитализированы в больницы.
В аварии выжило лишь 10 человек
В аварии выжило лишь 10 человек
Fana

В Эфиопии в результате ДТП с автобусом погибли 38 человек. Об этом сообщает местное радио Fana во вторник, 13 марта.

Инцидент произошел на севере страны. Переполненный автобус рухнул с обрыва. Погибли 28 мужчин и 10 женщин.

Всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых были студентами. Десять выживших с травмами госпитализированы в ближайшие больницы.

Правоохранители пытаются установить причину аварии.

Ранее в Турции автобус врезался в грузовик и загорелся. В этом ДТП погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, авария, жертвы, автобус, погибли, Эфиопия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Zirkyl    13.03.2018, 16:38
Оценка:  0
Zirkyl
как можно писать "почти 40", если погибли 38 ?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь