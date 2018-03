Были разногласия: Трамп объяснил отставку Тиллерсона

Читай также: Тиллерсон: Украина остается препятствием для улучшения отношений России и США

Президент США Дональд Трамп имел разногласия с главой Госдепаратмента Рексом Тиллерсоном. Об этом во вторник, 13 марта рассказал Трамп CBS News, комментируя отставку госсекретаря.

Отставка Тиллерсона обсуждалась давно.

“Рекс и я говорили об этом [увольнении] в течение долгого времени. Мы отлично ладили, но у нас были разногласия“, — сказал Трамп. “Мы думали по-разному“, - добавил президент, пояснив, что имеет в виду “другой образ мышления“.

По словам Трампа, с Помпео у него “схожий образ мышления“.

“I think Mike Pompeo will be a truly great secretary of state,” President Trump tells reporters outside White House. “As far as Rex Tillerson is concerned, I very much appreciate his commitment and his service, and I wish him well.” https://t.co/WLFe5PBen9 pic.twitter.com/7J0rfeaKl3