Были разногласия: Трамп объяснил отставку Тиллерсона

Президент США и государственный секретарь имели разницу " в образе мышления", что и стало причиной отставки. Зато с новым главой Госдепа президент отлично ладит.

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Президент США Дональд Трамп имел разногласия с главой Госдепаратмента Рексом Тиллерсоном. Об этом во вторник, 13 марта рассказал Трамп CBS News, комментируя отставку госсекретаря.

Отставка Тиллерсона обсуждалась давно.

“Рекс и я говорили об этом [увольнении] в течение долгого времени. Мы отлично ладили, но у нас были разногласия“, — сказал Трамп. “Мы думали по-разному“, - добавил президент, пояснив, что имеет в виду “другой образ мышления“.

По словам Трампа, с Помпео у него “схожий образ мышления“.

“I think Mike Pompeo will be a truly great secretary of state,” President Trump tells reporters outside White House. “As far as Rex Tillerson is concerned, I very much appreciate his commitment and his service, and I wish him well.” https://t.co/WLFe5PBen9 pic.twitter.com/7J0rfeaKl3 — CBS News (@CBSNews) 13 марта 2018 г.

“С первого дня я хорошо ладил с Помпео, - сказал Трамп“, - сказал Трамп и выразил надежду, что Тиллерсон теперь будет намного счастливее.

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Трамп также выразил надежду, что Помпео станет “великим Госсекретарем“.

“Что касается Рекса Тиллерсона, я очень ценю его самоотверженность и проделанную им его работу, и я желаю ему всего наилучшего“, - сказал американский лидер.

Во вторник, 13 марта, Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста Госсекретаря США. Его место займет глава ЦРУ Майк Помпео. Последнего на посту директора разведывательного управления заменит Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в истории США, занявшей этот пост.