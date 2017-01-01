В Словакии проголосуют за недоверие премьер-министру Фицо

Такое решение депутаты приняли из-за убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента.

Парламент Словакии в понедельник, 19 марта, проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо из-за убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Такое решение депутаты приняли сегодня, 13 марта.

Как сообщает Радио Свобода, для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента.

Оппозиционные партии считают, что досрочные выборы необходимы. Это мнение разделяет и часть депутатов из правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что словацкая партия Most-H'id, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака.

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