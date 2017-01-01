Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Словакии проголосуют за недоверие премьер-министру Фицо

Комментариев: 0
Такое решение депутаты приняли из-за убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента.
Словацкий премьер против досрочных выборов
Словацкий премьер против досрочных выборов

Парламент Словакии в понедельник, 19 марта, проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо из-за убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Такое решение депутаты приняли сегодня, 13 марта.

Как сообщает Радио Свобода, для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента.

Оппозиционные партии считают, что досрочные выборы необходимы. Это мнение разделяет и часть депутатов из правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что словацкая партия Most-H'id, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Словакия, премьер-министр, журналист, убийство, недоверие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь