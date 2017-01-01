Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу

Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран создаст атомную бомбу, то и саудовцы сделают тоже самое, заверил наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.

"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", - сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии планируют освоить технологию мирного атома и построить в королевстве атомные электростанции.

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