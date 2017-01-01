Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.
"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", - сказал принц Мухаммед.
Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии планируют освоить технологию мирного атома и построить в королевстве атомные электростанции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet