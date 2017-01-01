Военный вертолет США разбился в Ираке

На борту американского военного вертолета HH-60 Black Hawk находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.

Американский военный вертолет HH-60 Black Hawk разбился в Ираке рядом с сирийской границей, сообщает АBC

На борту вертолета находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.





В Японии разбился военный вертолет США Отмечается, что вертолет не был сбит.

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