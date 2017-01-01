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Военный вертолет США разбился в Ираке

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На борту американского военного вертолета HH-60 Black Hawk находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.
Американский вертолет НH-60 Black Hawk
Американский вертолет НH-60 Black Hawk
 
Американский военный вертолет HH-60 Black Hawk разбился в Ираке рядом с сирийской границей, сообщает АBC.
 
На борту вертолета находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.
 
Отмечается, что вертолет не был сбит.

В Японии разбился военный вертолет США
 
Напомним, в прошлом году в Афганистане разбился вертолет с военными США.

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Теги: Ирак, война в Ираке, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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