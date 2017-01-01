Военный вертолет США разбился в Ираке
На борту американского военного вертолета HH-60 Black Hawk находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.
На борту вертолета находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.
Отмечается, что вертолет не был сбит.
В Японии разбился военный вертолет США
В Японии разбился военный вертолет США
Напомним, в прошлом году в Афганистане разбился вертолет с военными США.
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