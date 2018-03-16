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Илон Маск создает "межгалактическую медиаимперию"

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Новая компания предпринимателя будет называться Thud. Илон Маск уже успел окрестить ее "межгалактической медиаимперией". Детали о новом проекте бизнесмена не разглашаются.
Илон Маск обещает новый проект
Илон Маск обещает новый проект
gettyimages.co.uk

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о создании "межгалактической медиаимперии", которую он решил назвать Thud. Об этом бизнесмен сообщил у себя в Twitter, пишет AIN.

Как отмечается, представители Илона Маска подтвердили, что Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев. В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.

Ранее стало известно, что Маск планирует купить сайт фейковых новостей The Onion. Но вместо этого предприниматель нанял нескольких его ключевых сотрудников, включая главного редактора, для работы над "секретным" комедийным проектом.

Напомним, Маск анонсировал первые полеты на Марс в 2019 году.

 

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Теги: СМИ, проект, стартап, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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