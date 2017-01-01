Ислам не является частью Германии - глава МВД
Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что ислам не является частью ФРГ. Об этом он заявил в пятницу, 16 марта.
"Нет. Ислам не является частью Германии", - заявил он в интервью немецким СМИ.
По мнению Зеехофера, Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные воскресные дни, церковные праздники и такие ритуалы как Пасха, Троица и Рождество.
"Живя в нас, мусульмане, естественно, являются частью Германии", - добавил министр.
Это, однако, не означает, что "мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности", подчеркнул он, сообщив о планах созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ислам является частью Германии, например, на встрече с премьер-министром Турции в Берлине в январе 2015 года. Впервые такое мнение выразил в 2010 году бывший президент ФРГ Кристиан Вульф.
Согласно данным опроса 2016 года, 60% немцев считают, что ислам чужд Германии.
Ранее стало известно, что население Германии увеличилось на полмиллиона за счет беженцев. Перед этим сообщалось, что в Берлине подожгли турецкую мечеть.
Источник: Русская служба DW
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