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Посольство РФ требует от Киева обеспечить выборы

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Российское диппредставительство возмущено планами МВД Украины заблокировать доступ граждан России на участки для голосования в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
Подготовка к выборам президента в РФ
Подготовка к выборам президента в РФ

Посольство России в Киеве намерено обеспечить работу участков в день проведения выборов президента РФ 18 марта и возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на них. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах. Такое решение принято с учетом того, что Москва намерена провести голосование на территории аннексированного Крыма.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове", - говорится в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что действия Киева противоречат базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций, а также указали на ответственность за нарушение прав российских граждан, которая ляжет на украинскую сторону.

"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты", - отметили в посольстве РФ.

Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.

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Теги: Президентские выборы в России, Выборы, посольство РФ, выборы в России, Россия-Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wnt    17.03.2018, 01:17
Оценка:  +2
wnt
Они требуют..а мы требуем вернуть нам Крым и убрать российских головорезов и их спонсоров из Украины!
Ruspidor    17.03.2018, 01:01
Оценка:  +3
Ruspidor
Да какие проблемы, макать каждую пришедшую русскую обезьяну башкой в кислоту и пускай проходят...
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