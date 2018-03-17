Посольство РФ требует от Киева обеспечить выборы
Посольство России в Киеве намерено обеспечить работу участков в день проведения выборов президента РФ 18 марта и возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на них. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.
"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове", - говорится в заявлении.
В дипмиссии подчеркнули, что действия Киева противоречат базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций, а также указали на ответственность за нарушение прав российских граждан, которая ляжет на украинскую сторону.
"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты", - отметили в посольстве РФ.
Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.
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