В Индии автобуса упал с моста: 14 погибших

Автобус ехал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.

По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса с моста в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает Times of India в субботу, 17 марта.

Автобус следовал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.

О причинах аварии пока не сообщается. Десять человек умерли на месте ДТП, еще четверо скончалисьв больнице.

Ранее в Эфиопии автобус рухнул с обрыва. Тогда погибли 38 человек, большинство из которых были студентами. Десять выживших с травмами госпитализированы в ближайшие больницы.

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