В Иране арестовали бывшего вице-президента
В отношении бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахим Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
В отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
Поводом для задержания стал тот факт, что политик поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента.
К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина
К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина
Напомним, ранее в Иране арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства.
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