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В Иране арестовали бывшего вице-президента

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В отношении бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахим Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
Арестован бывший вице-президент Ирана
Арестован бывший вице-президент Ирана
АР
 
В Иране арестован бывший вице-президент республики Эсфандияр Рахим Машаи, который являлся близким союзников экс-президента Хамида Багаи. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на Генпрокуратуру. 
 
В отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны. 
 
Поводом для задержания стал тот факт, что политик поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента.

К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина
 
Напомним, ранее в Иране арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства. 

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Теги: Иран, арест, политик
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Источник: korrespondent.net

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