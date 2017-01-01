В Иране арестовали бывшего вице-президента

В отношении бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахим Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.

В Иране арестован бывший вице-президент республики Эсфандияр Рахим Машаи, который являлся близким союзников экс-президента Хамида Багаи. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на Генпрокуратуру.

В отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.





К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина Поводом для задержания стал тот факт, что политик поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet