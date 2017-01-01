Курды пригрозили Турции "партизанским кошмаром" в Африне

Сирийские курды переходят к новой фазе партизанского противостояния с турецкими войсками и их союзниками. Они пообещали Анкаре "постоянный кошмар".

Курдская администрация сирийского региона Африн пригрозила Турции масштабной партизанской войной, сообщает Reuters.



"Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром", - говорится в заявлении администрации курдов.

Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль город Африн.



Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

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