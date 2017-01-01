Курды пригрозили Турции "партизанским кошмаром" в Африне
Курдская администрация сирийского региона Африн пригрозила Турции масштабной партизанской войной, сообщает Reuters.
"Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром", - говорится в заявлении администрации курдов.
Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль город Африн.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet