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Курды пригрозили Турции "партизанским кошмаром" в Африне

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Сирийские курды переходят к новой фазе партизанского противостояния с турецкими войсками и их союзниками. Они пообещали Анкаре "постоянный кошмар".
Курды пригрозили Турции "партизанским кошмаром" в Африне

Курдская администрация сирийского региона Африн пригрозила Турции масштабной партизанской войной, сообщает Reuters.

"Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром", - говорится в заявлении администрации курдов.

Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль город Африн.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

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Теги: Турция, курды, Сирия, Партизаны
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Источник: korrespondent.net

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