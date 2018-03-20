Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

Саркози взяли под стражу на заседании по вопросу о возможном финансировании его предвыборной кампании властями Ливии.

Во Франции на заседании суда задержали бывшего президента Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

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“Бывший президент Франции Николя Саркози в полицейском участке по делу о финансировании избирательной кампании“, - говорится в сообщении.

По данным издания Le Monde, показания против экс-президента Франции дали несколько бывших ливийских чиновников, служивших при Муаммаре Каддафи.

Отмечается, что экс-президент впервые присутствовал на слушаниях по делу, которое открыто еще с 2013 года. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Николя Саркози может быть вовлечен в уголовное расследование о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре.