Пентагон установит на истребители мощное лазерное оружие

Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

В прошлом году Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на программу разработки лазерного оружия SHiELD (название программы расшифровывается как “Демонстрационный образец лазера высоких энергий для самозащиты“). Испытание лазера, который будет установлен на истребителе F-15, ВВС США начнут этим летом.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Планируют установить лазерную систему мощностью около 50 киловатт на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет. Стоит отметить, что эта мощность в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

“Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания – летом следующего года. Есть некоторые технические проблемы, которые еще предстоит решить. Они, в основном, касаются размеров, веса и мощности“, – сообщил журналистам Джефф Стэнли, заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам.

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Лазерные лучи военного назначения невидимы невооруженным глазом. Фокусировка лазерного луча на цели вызывает ее стремительный разогрев изнутри, что приводит к ее падению или взрыву.

Еще в декабре 2017 года газета Wall Street Journal сообщала, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15.

Компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров. Первые 26 миллионов долларов выделили на программу разработки SHiELD (“Демонстрационный образец лазера высоких энергий для самозащиты“).

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Как отмечалось в публикации, военные ранее проводили испытания лазерного оружия, установленного на корабли или наземные средства передвижения, однако установка подобных вооружений на истребители, по их словам, была бы прорывом в возможностях обороны. Кроме того, технология является значительно более экономичной, чем существующая ей альтернатива в виде ракет с многократным зарядом.

Напомним, в 2017-ом военно-морской флот США провел первое в мире испытание лазерного оружия, развернув систему LaWS на борту корабля-амфибии USS Ponce.