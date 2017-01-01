Румыния не признает выборы РФ в Крыму
Министерство иностранных дел Румынии заявило, что не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом ведомство сообщило в Twitter.
"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в завлении Бухареста.
Отмечается также, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.
#Romania does not recognize the Russian elections in Crimea. Romania considers #Crimea part of #Ukraine. #CrimeaIsUkraine— MFA Romania (@MAERomania) 20 марта 2018 г.
Как сообщал Корреспондент.net, что Украина подала заявку в ПАСЕ на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму.
Напомним, ранее выборы президента РФ в Крыму не признали в Евросоюзе.
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