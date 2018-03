Румыния не признает выборы РФ в Крыму

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в завлении Бухареста.

Отмечается также, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.

#Romania does not recognize the Russian elections in Crimea. Romania considers #Crimea part of #Ukraine. #CrimeaIsUkraine