Румыния не признает выборы РФ в Крыму

Бухарест считает полуостров частью Украины и не признает его незаконную аннексию Россией, отметили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в завлении Бухареста.

Отмечается также, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.

Как сообщал Корреспондент.net, что Украина подала заявку в ПАСЕ на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее выборы президента РФ в Крыму не признали в Евросоюзе.

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