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Румыния не признает выборы РФ в Крыму

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Бухарест считает полуостров частью Украины и не признает его незаконную аннексию Россией, отметили в румынском внешнеполитическом ведомстве.
Флаг Румынии
Флаг Румынии

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в завлении Бухареста.

Отмечается также, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова. 

Как сообщал Корреспондент.net, что Украина подала заявку в ПАСЕ на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее выборы президента РФ в Крыму не признали в Евросоюзе.

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, Румыния, выборы в России, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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