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Семен Слепаков попал на сайт Миротворец

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Анкета комика находится в разделе "Чистилище".
Слепаков попал в украинскую базу преступников за концерт в оккупированном Крыму
Слепаков попал в украинскую базу преступников за концерт в оккупированном Крыму
Facebook/Семен Слепаков

Российского певца и комика Семена Слепакова внесли в базу преступников украинского центра Миротворец

Анкету Слепакова разместили в разделе Чистилище за то, что Семен сознательно нарушил государственную границу Украину с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Семен Слепаков выступил на открытии ресторана Simfero в Симферополе 17 марта 2018 года. Его концертная деятельность признана незаконной.

 

Анкета Слепакова на сайте Миротворца
Анкета Слепакова на сайте Миротворца
obozrevatel.com

 

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Семен Слепаков — российский продюсер, сценарист, комедийный актер, автор-исполнитель песен. Был капитаном команды КВН “Сборная Пятигорска“. С 2010 года — резидент Comedy Club. Один из создателей комедийного проекта Наша Russia.

Напомним, 16 марта в базу Миротворца попала украинский народный депутат Надежда Савченко. Ее подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде. 

 

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Теги: Миротворец, Comedy Club, преступники, концерт
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