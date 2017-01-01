Семен Слепаков попал на сайт Миротворец

Анкета комика находится в разделе "Чистилище".

Слепаков попал в украинскую базу преступников за концерт в оккупированном Крыму Facebook/Семен Слепаков

Российского певца и комика Семена Слепакова внесли в базу преступников украинского центра Миротворец.

Анкету Слепакова разместили в разделе Чистилище за то, что Семен сознательно нарушил государственную границу Украину с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Семен Слепаков выступил на открытии ресторана Simfero в Симферополе 17 марта 2018 года. Его концертная деятельность признана незаконной.

Анкета Слепакова на сайте Миротворца obozrevatel.com

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Семен Слепаков — российский продюсер, сценарист, комедийный актер, автор-исполнитель песен. Был капитаном команды КВН “Сборная Пятигорска“. С 2010 года — резидент Comedy Club. Один из создателей комедийного проекта Наша Russia.

Напомним, 16 марта в базу Миротворца попала украинский народный депутат Надежда Савченко. Ее подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде.