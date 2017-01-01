В парламенте Косово депутаты распылили слезоточивый газ

С помощью слезоточивого газа оппозиция хотела помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией.

Оппозиционные депутаты в парламенте Косово в среду, 21 марта, применили слезоточивый газ, пытаясь помешать утвердить договор о границе с Черногорией, сообщает Balkaninsight.

Демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос – один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.

Отмечается, что слезоточивый газ был распылен депутатами левой политической партии Самоопределение (Vetevendosje), когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения. Для утверждения договора необходимо было две трети голосов - 80 из 120 депутатов.

Послы США и ЕС в Косове уже осудили насилие и призвали депутатов вернуться в парламент для ратификации соглашения с ЕС.

Напомним, Черногория и Косово подписали соглашение о демаркации границы в 2015 году. Однако парламент Косова его не ратифицировал. Вопрос ратификации был вынесен в сентябре 2016 году, однако оппозиция во главе с премьером Рамушем Харадинаем выступила против, потому что, как утверждалось, по соглашению Косово теряет 8000 гектаров территории.

ЕС заявляет, что Косово должно ратифицировать соглашение о демаркации границы с Черногорией как условие для предоставления гражданам права свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны.

Как сообщалось, в январе в Косове убили лидера местных сербов.

Ранее президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию".

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