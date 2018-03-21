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В России испытали столетнюю зенитную пушку

Комментариев: 4
Эта пушка была первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Ее нашли на архипелаге Новая Земля.

В российcком Североморске военные успешно испытали 76-мм зенитную пушку образца 1914 года конструкции Тарновского-Лендера. Об этом сообщает телеканал Звезда в среду 21 марта.

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Отмечается, что эта пушка была первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Испытанное изделие было произведено на заводе в Москове.

Пушка была обнаружена военнослужащими Северного флота в 2017 году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Специалисты восстановили орудие.

В России испытали столетнюю зенитную пушку
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Ранее в России испытали арктический ракетный комплекс Тор. Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

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Теги: Россия, армия и вооружение, видео, оружие, стрельба, орудия, Артиллерия, пушка
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Комментариев (4)
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PanasonicV    21.03.2018, 18:29
Оценка:  +1
PanasonicV
Прорыв в нанотехнологиях
СтальнаяКрыса    21.03.2018, 18:28
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если пушка была хорошо законсервированна, то испытания прошли успешно, главное хорошо расконсервировать. Это как у Гари Гариссона "Линкор в нафталине".
WTF2wtf    21.03.2018, 17:29
Оценка:  +6
WTF2wtf
Вовочка теперь может новый мультик сделать об очередной сказочной вундервафле )))
Sinobi-life    21.03.2018, 17:46
Оценка:  +3
Sinobi-life
опередил с постом.
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