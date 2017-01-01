В Финляндии появился отель на санях

Каждый номер нового отеля можно передвигать с помощью снегохода, чтобы находить лучшие ракурсы для наблюдения за северным сиянием.

Мобильный отель для желающих наблюдать за северным сиянием создали в Финляндии, сообщает Daily Mail.

Каждый номер отеля на санях представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода.

Отмечается, что внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет. А стены и потолок каждой комнаты сделаны из прозрачного материала. Так что постояльцы смогут наблюдать за северным сиянием лежа.

Всего у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.

Ранее в Норвегии сняли эффектное северное сияние.

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