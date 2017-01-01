Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Финляндии появился отель на санях

Комментариев: 0
Каждый номер нового отеля можно передвигать с помощью снегохода, чтобы находить лучшие ракурсы для наблюдения за северным сиянием.
Отель для наблюдения за северным сиянием
Отель для наблюдения за северным сиянием
Kilpissafarit

Мобильный отель для желающих наблюдать за северным сиянием создали в Финляндии, сообщает Daily Mail.

Каждый номер отеля на санях представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода.

Отмечается, что внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет. А стены и потолок каждой комнаты сделаны из прозрачного материала. Так что постояльцы смогут наблюдать за северным сиянием лежа.

Всего у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.

Ранее в Норвегии сняли эффектное северное сияние.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Финляндия, гостиница, отели, северное сияние
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь