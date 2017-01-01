В Литве задержали российский тягач с 14 нелегалами
Литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которые спрятались в полуприцеп тягача с российскими номерами. Об этом в четверг, 22 марта, пишет Delfi.
Отмечается, что 22 марта после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами. Тягачом управлял 49-летний гражданин России. В полуприцепе был груз пластика.
У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены. Однако выяснилось, что в полуприцепе находятся люди - 13 мужчин и одна женщина.
Люди сильно замерзли, их ноги посинели. Из полуприцепа их буквально вынесли на руках.
У мигрантов не было никаких документов. Им оказали медицинскую помощь.
Как выяснилось позже, они пытались попасть в Западную Европу.
Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Напомним, ранее пограничники Львовского отряда задержали трех граждан Индии при попытке незаконного пересечения государственной границы.
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