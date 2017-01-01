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В Литве задержали российский тягач с 14 нелегалами

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Нелегальных мигрантов перевозили между поддонами с пластиком. Тягачом управлял 49-летний гражданин России, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
В Литву на тягаче с российскими номерами перевозили нелегалов
В Литву на тягаче с российскими номерами перевозили нелегалов
vladtime.ru

Литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которые спрятались в полуприцеп тягача с российскими номерами. Об этом в четверг, 22 марта, пишет Delfi.

Отмечается, что 22 марта после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами. Тягачом управлял 49-летний гражданин России. В полуприцепе был груз пластика.

У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены. Однако выяснилось, что в полуприцепе находятся люди - 13 мужчин и одна женщина.

Люди сильно замерзли, их ноги посинели. Из полуприцепа их буквально вынесли на руках.
У мигрантов не было никаких документов. Им оказали медицинскую помощь. 

Как выяснилось позже, они пытались попасть в Западную Европу.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, ранее пограничники Львовского отряда задержали трех граждан Индии при попытке незаконного пересечения государственной границы.

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Теги: нелегалы, Литва, мигранты, нелегальная миграция, россиянин, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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