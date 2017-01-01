Власти Германии проведут встречу с руководством Facebook

Скандал с участием Facebook и компании Cambridge Analytica представляет собой "угрозу для демократии", заявили в правительстве Германии.

Министр юстиции Германии Катарина Барляй намерена встретиться с руководством европейского подразделения Facebook для разъяснения ряда вопросов в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями.

Барляй уже направила официальный запрос руководству европейского подразделения Facebook для организации встречи.

По словам министра, этот инцидент представляет собой "угрозу демократии". Она отметила, что руководство европейского подразделения Facebook обязано ответить не некоторые вопросы германского правительства.

"Мы должны определить, насколько мы можем изменить правила", – сказала она и отметила, что пользователи должны знать, куда уходят их персональные данные, и иметь выбор для защиты этих данных.

В свою очередь статс-министер в ведомстве федерального канцлера Германии Дороте Бэр, которая отвечает за сферу цифровых технологий в немецком правительстве, подчеркнула о важности доверия со стороны пользователей к интернет-компаниям.

"Facebook должен, наконец, понять, что самый важный капитал – не доходы от рекламы, а доверие пользователей", – сказала Бэр.

Ранее стало известно о скандале, в котором оказалась замешана компания Cambridge Analytica: она получила в свое распоряжение личные данные более 50 млн пользователей Facebook.

В 2016 году эта компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа.

Позже основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину соцсети в утечке данных пользователей.

Источник: Украинcкая служба Deutsche Welle

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