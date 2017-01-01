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В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами

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Ученые говорят, что это не одна змея. Скорее всего, рептилии - сиамские близнецы.
Двухголовая змея удивила ветеринаров
Двухголовая змея удивила ветеринаров
thesun.co.uk

В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. Об этом сообщает издание The Sun.

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Заводчик змей, в террариуме у которого произошло это событие, отнес необычную рептилию в ветеринарную клинику. Рентген показал, что у змеи не только две головы, но и два сердца.

Двухголовые змеи рождаются достаточно часто для того, чтобы перестать считать их чем-то феноменальным. Но этот случай совершенно иного толка – по сути, это две змеи в одном теле. Доктор Лорен Тилен, проводившая исследование редкой змеи (вернее, змей) и ее коллеги-ветеринары были крайне удивлены.

“Осознать, что это сиамские близнецы, то есть две змеи в одной шкуре, было круто“, — говорит Лорен Тилен.

 

В ближайших планах – подробно изучить организм змеи, чтобы понять, сколько у нее пищеварительных органов. Если пищеварительная система одна, то бедняжка скорее всего обречена.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что цыпленок с четырьмя лапами родился в Индии. 

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Теги: США, двухголовая, змея, мутация, животные
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