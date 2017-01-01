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Теракт во Франции: задержан второй подозреваемый

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Общее число жертв нападения составило четыре человека. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Супермаркет, в котором произошел захват заложников
Супермаркет, в котором произошел захват заложников
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Во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом, сообщает радио FranceInfo.

Издание напоминает, что серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма злоумышленник был убит.

Ранее правоохранители задержали женщину из окружения застреленного полицией Лакдима.

 

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Теги: теракт, Терроризм, Франция, террористы, Супермаркет, задержание, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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