Теракт во Франции: задержан второй подозреваемый

Общее число жертв нападения составило четыре человека. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом, сообщает радио FranceInfo.

Издание напоминает, что серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма злоумышленник был убит.

Ранее правоохранители задержали женщину из окружения застреленного полицией Лакдима.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet