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Израиль атаковал базу боевиков в секторе Газа

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Израильская авиация атаковала базу ХАМАС в южной части анклава в ответ на проникновение палестинцев через границу и попытку поджога техники.
Истребители F-15 ВВС Израиля
Истребители F-15 ВВС Израиля

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на воскресенье, 25 марта, нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафахе, на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на инцидент 24 марта, когда несколько палестинцев повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую сторону границы, попытались поджечь стоявшую там строительную технику.

Местные СМИ пишут, что в результате вылазки никто не пострадал, а нарушители ретировались после того, как на место прорыва прибыли военные.

В армии Израиля подчеркнули, что за все агрессивные действия из сектора Газа отвечает правящее там движение ХАМАС.
 
 
Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Франции в Иерусалиме был арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа боевикам ХАМАС.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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