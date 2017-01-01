Израиль атаковал базу боевиков в секторе Газа

Израильская авиация атаковала базу ХАМАС в южной части анклава в ответ на проникновение палестинцев через границу и попытку поджога техники.

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на воскресенье, 25 марта, нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафахе, на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

Yesterday, the security fence next to Israel & the Gaza Strip was damaged & there was an attempt to arson an engineering vehicle. In response, moments ago, the IAF targeted a terror objective in a military compound in Rafah, southern Gaza, belonging to Hamas,a terror organization — IDF (@IDFSpokesperson) 24 марта 2018 г.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на инцидент 24 марта, когда несколько палестинцев повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую сторону границы, попытались поджечь стоявшую там строительную технику.

Местные СМИ пишут, что в результате вылазки никто не пострадал, а нарушители ретировались после того, как на место прорыва прибыли военные.

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