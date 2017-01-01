На видео попала драка собак и гиен за добычу

Автор ролика отмечает, что ему удалось заснять схватку с очень близкого расстояния и такое противостояние можно увидеть лишь в фильмах.

Посетителю Национального парка Крюгера в ЮАР удалось снять на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами.

Видео демонстрирует, как пятнистая гиена появляется из-за кустов, когда стая собак поедает добычу. Она нападает, пытаясь отнять пищу, и вскоре к ней присоединяется сородичка. Вдвоем они разрывают добычу на куски и убегают с ней.

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