Пучдемон покинул Финляндию - СМИ

Экс-глава Каталонии отправился в Бельгию чтобы "распространять посылы о демократии, правах человека и ненасилии в мире", заявил финский депутат, который его пригласил.

Объявленный в розыск бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон покинул Финляндию и власти этой страны не знают о его местонахождении, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, в Хельсинки получили от испанских властей запрос на экстрадицию бывшего главы Каталонии, находившегося на финской территории в последние несколько дней.

В то же время депутат парламента Финляндии Микко Кярна, по приглашению которого Пучдемон находился в Финляндии, сообщил, что бывший лидер Каталонии отправился в пятницу, 23 марта в Бельгию.

Кярна уточнил, что разговаривал с Пучдемоном о его возможном аресте. После этого они пришли к мнению, что если ордер на арест будет выдан финским властям, каталонцу придется либо зарегистрироваться у финских властей, либо покинуть страну и уехать в Бельгию.

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.

Центральная уголовная полиция Финляндии была готова начать процесс выдачи Пучдемона, если бы смогла задержать его до выезда. Каталонский политик прибыл в страну 22 марта и его визит должен был продлиться до субботы, 24 марта, включительно.

По данным СМИ, пятеро каталонских политиков, в том числе кандидат на пост главы Женералитета Жорди Туруль, уже арестованы.

Как сообщал Корреспондент.net, испанское правительство обвиняет Пучдемона в организации мятежа и растрате госсредств. Он покинул Каталонию в ноябре 2017 года, когда после провозглашения независимости региона испанский сенат распустил женералитет и объявил новые выборы.

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