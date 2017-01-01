Могерини провела встречу с отозванным из РФ послом ЕС

Маркус Эдерер прибыл в Брюссель после того, как был отозван для консультаций по просьбе Евросовета. Он продолжит консультации с институтами ЕС в ближайшие дни.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини провела консультации с послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером, сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности.

Эдерер прибыл в Брюссель после того, как был отозван для консультаций по просьбе Европейского совета в пятницу, 23 марта, он продолжит официальные консультации в ближайшие дни.

Отметим, несколько дней назад Европейский совет поручил верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в России для консультаций в Брюссель в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которое премьер Великобритании Тереза Мэй назвала частью "российской агрессии против Европы и соседей".

Ранее сообщалось, что 20 стран ЕС и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.



Меркель заявила о доказательствах против России по делу Скрипаля

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet