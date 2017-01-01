Канцлер Австрии не видит места для Турции в ЕС

Себастьян Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС. Он обвинил Анкару в нарушении прав человека и демократических ценностей.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.

"Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС –ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", – заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

При этом он отметил, что "Турция остается важным стратегическим партнером ЕС, с которым следует сотрудничать в рамках концепции соседства".



Макрон: У Турции нет шансов вступить в ЕС

Ранее сообщалось, что ЕС сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены Евросоюза.

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